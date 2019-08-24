البيشمركة تتوقع معركة مقبلة اصعب مع “داعش” والمانيا تعلن استمرار دعمها لكوردستان

شفق نيوز/ عقد وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ووزيرة الدفاع الالمانية، اليوم الاربعاء، اجتماعا لبحث احدث التطورات والمخاطر في المنطقة وتهديدات المجاميع الارهابية فيها.

واعلن وزير البيشمركة شورش اسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء ان “داعش” الان منشغل باعادة تنظيم قواته، لافتا الى ان المعركة المقبلة معه ستكون اصعب.

واضاف اسماعيل ان قوات التحالف تقدم المساعدة لاقليم كوردستان لاعادة تنظيم قوات البيشمركة.

ومن جهتها قالت وزيرة الدفاع الالمانية أنيغريت كرامب ان قوات بلادها تراقب الاوضاع بشكل حساس جدا، مشددة على البقاء في كوردستان.

واشارت الى ان المانيا ستستمر في تقديم المساعدات الى اقليم كوردستان.

وتبحث وزيرة دفاع المانيا تمديد مهمة بلادها في مكافحة “داعش”.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد “داعش” حتى الآن بطائرات استطلاع “تورنادو” وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق. ويتم تشغيل الطائرات من قاعدة الأزرق في الأردن شرقي عمان.

ومن المقرر أن تنتهي هذه المشاركة للجيش الألماني في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل. وهناك عدم اتفاق في الائتلاف الحاكم الألماني حول تمديد المهمة.

ويرافق الوزيرة خلال جولتها أربعة نواب من البرلمان الألماني، وهم نيلس شميد وزيمتيه مولر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وإنجو جديشنس من الحزب المسيحي الديمقراطي وكانان بيرام من حزب الخضر.