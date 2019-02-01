البنك الدولي يؤكد استمراره دعم كوردستان

مسرور بارزاني استقبل مديره التنفيذي

بحث مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وفد رفيع من البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وقضايا كوردستان والمنطقة.

واستقبل مسرور بارزاني، اليوم الخميس، كلاً من المدير التنفيذي وعميد مجلس جمعية البنك الدولي مرزة حسن والوفد المرافق له.

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأشار مسرور بارزاني إلى أهمية الاستقرار الأمني الذي تشهده كوردستان كحافز لجلب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الحرب على تنظيم داعش والأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين خلال السنوات الأربع الماضية.

وشدد مستشار مجلس أمن الإقليم على أهمية استمرار دعم البنك الدولي لإقليم كوردستان في المجال الإداري والإصلاحي.

وأكد بارزاني على أهمية دعم البنك الدولي لإقليم كوردستان، خصوصاً مع المساعي الجارية لجلب المزيد من الاستثمارات لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية وخلق أكبر عدد من فرص العمل.

بدوره أكد الوفد الضيف عن استعداده للاستمرار في دعم كوردستان بكافة المجالات.