البرلمان قد يعيد الموازنة لحكومة عبدالمهدي “ويخصص حصة نينوى لمكتب ضيافة”

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، ان البرلمان سيرجع الموازنة العامة الى الحكومة العراقية من لاجراء تعديلات عليها.

ومن المقرر ان يبدأ البرلمان غدا الثلاثاء بمناقشة بنود الموازنة.

وقال الجربا في حديث ورد لشفق نيوز، “سوف نقوم بإرجاع الموازنه الى مجلس الوزراء من اجل تعديلها، واذا لم تجرَ تعديلات من قبل رئيس مجلس الوزراء على الموازنه بصورة عامة وموازنة محافظة نينوى المجحفة بصورة خاصة، وحاولوا إبقاء حصة المحافظة على وضعها السابق فسوف نتازل عن حصة المحافظة”.

واضاف، ان “التنازل عن حصة نينوى سوف يكون لمكتب الضيافة في مجلس الوزراء لان اهل محافظة نينوى ليسوا بحاجة لهذا الرقم البائس، من دون الاشارة لتفاصيل اكثر.

تواجه حكومة عادل عبد المهدي في العراق أزمة جديدة تتعلق بموازنة العام المقبل، وإعلان عدة أطراف اعتراضها على الحصص المخصصة لها، بسبب ما اعتبروه إجحافاً في حقهم.

وتبرز في المشهد محافظة نينوى، التي اتهم نائب رئيس مجلس المحافظة فيها، الحكومة بالتقصير.

وفي السياق ذاته، هدّد رئيس تحالف القرار العراقي، القيادي السني البارز أسامة النجيفي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للحصول على حصة عادلة لمحافظة نينوى، خاصة أن نسبة الموازنة الحالية لا تعادل 10% من كلفة إعمار الموصل.

كذلك عبّرت محافظة البصرة، التي تشهد منذ أشهر احتجاجات شعبية، عن الغضب ذاته من ضعف الموازنة رغم أنها تضمن حوالي 80% من نفط العراق.

من جهته، كشف مصدر حكومي أن رواتب عناصر ميليشيات الحشد الشعبي زادت بواقع 24% في موازنة الحكومة الجديدة، حتى مع تحسن الوضع الأمني وانتفاء الحاجة الماسة لمقاتلي الحشد البالغ عددهم 122 ألفاً.