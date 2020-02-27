البرلمان العراقي يخفق في تمرير حكومة علاوي وغموض يكتنف موعد الحسم

أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية كانت قد خصصت اليوم الخميس لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

ولم ينجح البرلمان في تحقيق النصاب الكافي لتمرير الحكومة المقترحة في خضم اعتراضات من قوى عديدة بما في ذلك معظم القوى السنية.

وفشل البرلمان في ذلك على الرغم من أن علاوي قال إن جلسة اليوم سيتم فيها تمرير حكومة لإنهاء سنوات من “المحاصصة” بين الأحزاب.

وتقرر إرجاء الجلسة الى إشعار آخر حيث لا تزال الخلافات تدور حول أسماء المرشحين. وقدم علاوي لائحة جديدة ومعدلة بأسماء مرشحيه لكنه لم ينجح في التوصل الى اتفاق.

وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته البرلمانية، هما من أبرز الداعمين لعلاوي الذي سبق له أن تولى مناصب وزارية بعد عام 2003.

وفي بادئ الأمر، كان الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر من الداعمين للتشكيلة الجديدة، لكنه قرر المقاطعة في اللحظات الأخيرة.

وكتب على حسابه في تويتر قائلا إن حكومة علاوي “تضم أشخاصاً غير مؤهلين، أو مرتبطين بأحزاب، أو مرشحي ترضية لبعض الأطراف”.

وتألفت التشكيلة المقترحة من 22 وزارة قال علاوي إن جميع مرشحيها مستقلون.

وبحسب لائحة اطلعت عليها كوردستان 24 فإن خمس وزارات ظلت بلا مرشحين بينها ثلاث على الأقل للكورد هي المالية والعدل ووزارة الدولة لشؤون الإقليم.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن المفاوضات التي جرت بين علاوي والكتل الكوردستانية لم تتوصل الى أي نتيجة تذكر.