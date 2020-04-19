مشيداً بجهود حكومته..البرلمان العراقي : كورونا تحت السيطرة في اقليم كوردستان

اكد نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد ، اليوم الاحد ، ان الحالة الوبائية لفيروس كورونا في أقليم كوردستان تحت السيطرة.

بيان صادر عن مكتبه ، نقل عن حداد قوله ، أن ” الحالة الوبائية في الاقليم تحت السيطرة بجهود حكومة أقليم كوردستان وخلية الأزمة وتطبيق الاجراءات الوقائية الحازمة، وألتزام مواطني الأقليم بالارشادات والتعليمات الصحية الصادرة ” ، مردفاً ” نأمل أن نصل إلى مستويات أعلى”.

وكان حداد ضمن وفد خلية الأزمة النيابية العراقية التي زارت اربيل والسليمانية اول امس للاطلاع على الاجراءات الوقائية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا .

نائب رئيس البرلمان العراقي ، وخلال حضوره اجتماع خلية الأزمة النيابية ، اليوم الأحد ، في مبنى البرلمان برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور أعضاء خلية الأزمة وإستضافة وفد من منظمة أطباء بلا حدود لبحث ومناقشة تداعيات أزمة كورونا على مستوى العراق ، أكد على ” أهمية متابعة الوباء وتقييمه علمياً ، وضرورة التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من خطر تفشي فايروس كورونا”.

وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، كشفت ، امس السبت ، عدم تسجيل اية اصابة بالفيروس خلال اسبوع في مؤشر واضح على انسحار تفشيه بمناطق ومدن الاقليم ، ونجاح وفعالية الاجراءات الوقائية التي كانت حكومة الاقليم قد اتخذتها مع بداية تفشي الوباء في المنطقة .