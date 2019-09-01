البارزاني يوجه كتلة الديمقراطي في مجلس النواب بالدفاع عن حقوق أبناء جميع المحافظات العراقية

رووداو – أربيل/ وجه الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأحد، 01 أيلول، 2019، أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بالدفاع عن حقوق أبناء جميع المحافظات العراقية.

وأفاد بيان بأن الرئيس البارزاني اجتمع اليوم الأحد، في مصيف صلاح الدين، مع أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي.

وأضاف أن “الاجتماع كان بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا السياسية والتباحث بشأن آخر المستجدات والتغيرات في العراق”.

وسلط البارزاني في كلمته خلال الاجتماع الضوء على على “أهمية ودور نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان” وأكد على أنه “يجب الدفاع عن حقوق مواطني وسكان محافظات العراق على غرار الدفاع عن حقوق شعب كوردستان”.

وفي جانب آخر من الاجتماع أوضح “الرئيس البارزاني للحاضرين موقفه من حل المشكلات بين أربيل وبغداد، وقدم توجيهاته اللازمة فيما يتعلق بكيفية العمل والعلاقات مع الأطراف السياسية العراقية”.

كما عرض أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي ملاحظاتهم وآرائهم حول الوضع السياسي والعمل البرلماني في مجلس النواب، وأكدوا على الحاجة إلى “وحدة الموقف والتنسيق بين الكتل الكوردستانية وخاصة في القضايا المتعلقة بحقوق ومصالح شعب كوردستان”.