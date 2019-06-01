البارزاني: مواجهة الإرهاب يتطلب العمل المشترك بين البيشمركة ومؤسسات إقليم كوردستان والحكومة العراقية

أدان الرئيس مسعود البارزاني، التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينة كركوك، مبيناً أن “هدف الإرهاب هو ضرب التعايش السلمي بين مكونات كركوك”، وأن مواجهته يتطلب العمل المشترك بين البيشمركة ومؤسسات إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وقال البارزاني، في بيان له، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، “للأسف الشديد، أستشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء سلسلة من التفجيرات الارهابية التي استهدفت مدينة كركوك مساء أمس الخميس 30-5- 2019، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية، ونقدم تعازينا لضحايا هذه الهجمات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأضاف، ” ندعو الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الهجمات بأسرع وقت وإنزال العقاب المناسب بحقهم”.

وأكد الرئيس البارزاني، أن “هدف الإرهاب هو ضرب تعايش السلمي بين مكونات كركوك، ويشكل خطراً كبيراً على حياة وطمأنينة مواطنيها”.

مبيناً، “أن مواجهة هذه الهجمات الإرهابية وخاصة في مدينة كركوك يتطلب العمل المشترك والتعاون بين قوات البيشمركة ومؤسسات إقليم كوردستان والحكومة العراقية، بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية وحماية المكونات وإعادة كركوك لوضعها الطبيعي”.