البارزاني: الحزب الديمقراطي منذ تأسيسه وهو بالجبهة الأمامية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا

رووداو – أربيل/ أكد الرئيس مسعود البارزاني في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ73 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب في الصدارة حتى يومنا هذا باتباع نهج البارزاني الخالد باعتباره السبيل الصحيح (للكوردايتي)، سواء بالشعارات أم الأفعال.

وورد في رسالته: “الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ يوم تأسيسه كان في الجبهة الأمامية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا من أجل كرامته وحريته، وقد قدم الكثير من التضحيات جنباً إلى جنب مع القوات المناضلة والوطنية الأخرى في كوردستان”.

نص رسالة الرئيس البارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول الـ16 من آب، الذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع كوادر وأعضاء وأنصار الحزب الديمقراطي، كما أبارك هذه المناسبة لعوائل الشهداء الأحرار والبيشمركة الأبطال وشعب كوردستان.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ يوم تأسيسه في الجبهة الأمامية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا من أجل كرامته وحريته، وقد قدم الكثير من التضحيات جنباً إلى جنب مع القوات المناضلة والوطنية الأخرى في كوردستان.

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ناضل عبر سياسة مستقيمة وصحيحة وواضحة، وقد حدد الأهداف الاستراتيجية، ولا يزال حتى اليوم في المقدمة باتباع نهج البارزاني الخالد، باعتباره السبيل الصحيح للكوردايتي، سواء بالشعارات أم الأفعال.

في هذه المناسبة أرى أنه من الضروري أن أشكر مرة أخرى مقاومة وصمود جماهير الحزب الديمقراطي وجميع شعب كوردستان، فدعمكم وصمودكم أنتم أيها الأعزاء، هما ثروة الحزب الديمقراطي التي لا تنضب، وتمنحنا المزيد من القوة وتعزز جهودنا وكفاحنا لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبنا.

سلاماً على أرواح الشهداء الأطهار، التحية للبيشمركة، عاشت كوردستان

دمتم سعداء وشامخين

مسعود البارزاني

15 آب 2019