الانواء تصدر تقريرا بشأن انخفاض درجات الحرارة

اصدرت هيئة الانواء الجوية، الخميس، تقريرا بشأن انخفاض درجات الحرارة في البلاد، مبينة استمرار التأثير الى نهاية يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان انه من “المتوقع ان تتأثر البلاد اليوم الخميس بمرتفع جوي قادم من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة ليكون الطقس صحوا في عموم البلاد مما يسبب انخفاض محسوس في درجات الحرارة من 3- 5 درجة مئوية لتصل الصغرى في بعض الاماكن من المنطقة الشمالية الى دون الصفر المئوية ومنها في مصيف صلاح الدين وفي مصيف سرسنك وحاج عمران وزاخو”.

وتابعت كما “يطرأ ايضا انخفاض محسوس في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية من 7- 5 درجة مئوية ومن ضمنها العاصمة بغداد”، مبينة ان “تأثير المرتفع سيستمر الى نهاية يوم السبت القادم حيث تبدا درجات الحرارة بالارتفاع في اليوم التالي”.

وتشهد المنطقتان الوسطى والجنوبية من البلاد منذ الاسبوع الماضي انخفاض محسوس بدرجات الحرارة، في حين تشهد المنطقة الشمالية تساقط امطار غزيرة.