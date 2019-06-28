الانواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة

{بغداد:الفرات نيوز} توقعت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس لمدة 5 ايام فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستنخفض عدة درجات في معظم مناطق البلاد .

وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}نسخة منه ان ” طقس اليوم الجمعة سيكون صحواً في جميع المناطق مع انخفاض بعدة درجات الحرارة عن ما سجل يوم امس، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 45، النجف الاشرف 49 ,البصرة 49، الموصل 41 والانبار 45، فيما اوضحت توقعاتها لبقية المحافظات في الجداول ذاتها”.

واضافت الهيأة أن “طقس يوم السبت، سيشهد طقسا صحوا مع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات، في المنطقة الوسطى والشمالية، دون أن تتغير في المنطقة الجنوبية”، مشيرة الى ان “يوم الاحد، سيشهد طقسا مماثلا، دون تغيير بدرجات الحرارة”.

وعن طقس يوم الاثنين، لفتت الى انه “سيشهد طقسا صحوا مع انخفاض درجات الحرارة بضع درجات، في المنطقة الشمالية والوسطى، دون أن تتغير في المنطقة الجنوبية”.

واوضحت ان “طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، مع انخفاض بدرجات الحرارة بضع درجات، وصحوا دون تغيير بالحرارة، في المنطقة الشمالية، فيما يتصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، وتنخفض درجات الحرارة قليلا”.