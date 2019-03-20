الامم المتحدة تهنئ وتتمنى بقاء روحية نوروز حاضرة في العراق

{بغداد: الفرات نيوز} وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت رسالة تهنئة إلى شعب كردستان والعراقيين كافة بمناسبة حلول اعياد نوروز.

وجاء في البرقية ان “النوروز هو عيدٌ ينعم فيه الكثير من الناس حول العالم بأملٍ متجددٍ في أول أيام الربيع ويحتفلون فيه بثقافتهم وهويتهم.

وفي العام 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم نوروز الدولي لتعزيز قيم السلام والتضامن فيما بين الأجيال والمجتمعات والمناطق وضمن كلٍّ منها”.

واضافت ” ومع وضع هذا في الاعتبار أودّ أن أتمنى لكم نيابةً عن أسرة الأمم المتحدة في العراق – احتفالاً سعيداً ومزدهراً. وآملُ مخلصةً أن تبقى روحية نوروز حاضرةً في العراق لتجاوز الخلافات وتعزيز الشعور الجماعي بالفخر والثقة في البلاد. ففي النهاية، يحتاج العراق إلى شعورٍ متجددٍ بالوطنية ليعود بحُلةٍ أقوى”.