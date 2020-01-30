الامم المتحدة تنتقد استمرار قتل المتظاهرين العراقيين : “امر لا يحتمل”

حثت بعثة الامم المتحدة لدى العرق “يونامي”، اليوم الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب واراقة الدماء ” امر لا يحتمل”، مطالبة السلطات العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.

وقالت يونامي، في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه، إنه “مع استمرار العنف وزيادة الاصابات في الاحتجاجات، فان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت، تحث على زيادة الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من اجل كسر الجمود السياسي والضغط قدما باصلاحات كبيرة “، محذرة أن “استخدام القوة يكلف حياة ثمينة ولن ينتهي الازمة”.

وشدد البيان ، على أن “استمرار الخسارة في ارواح الشباب واراقة الدماء اليومية امر لا يحتمل ، معربة عن اسفها “لقتل ما لا يقل عن 467 متظاهر واكثر من 9,000 جريح منذ 1 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي “.

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واضاف ان “زيادة استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن مؤخرا، واطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين واستمرار قتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان امر مثير للقلق”، مشددة على “ضرورة ان تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وان تضمن امتثال جميع استخدام القوة للمعايير الدولية”.

وتابعت أنه “المهم بنفس القدر من المساءلة الكاملة ، تقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة “، لافتة الى أن “مناخ الخوف وعدم الثقة لن يجلب شيئا سوى المزيد من الضرر”.

مؤكدة على أن “العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب ان يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة”، مشيرة الى أن “بناء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاستخراج الشعب من اليأس وتجديد الامل”.

وأوضحت أن “الكثيرين ضحوا بكل شيء لكي تسمع اصواتهم ، والحلول مطلوبة بشكل عاجل”، موضحة أن “العراق لا يستطيع تحمل القهر العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي.”

واشارت “يونامي” في بيانها ، الى أن “مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق رصد حالة حقوق الانسان في سياق المظاهرات”، مضيفة أنه “منذ بداية الاحتجاجات في اكتوبر/ تشرين الاول ، اصدرت ثلاثة تقارير توثق انتهاكات حقوق الانسان في الفترة من 1 اكتوبر / تشرين الاول الى 9 ديسمبر/ كانون الاول مع تقديم توصيات الى السلطات”.

وتابعت أنه “منذ 17 يناير/ كانون الثاني ، سجلت بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق ما لا يقل عن 19 متظاهراً قتلوا، فضلا عن اصابة اكثر من 400 جريح على يد قوات الامن في بغداد والبصرة و ذي قار وديالى والديوانية، كربلاء”.

وبينت ان “المعلومات الاولية تعزى معظم الوفيات والاصابات لاستخدام الذخيرة الحية وتاثير عبوات الغاز المسيل للدموع ، في حين حدثت اصابات اضافية نتيجة لضرب قوات الامن المتظاهرين بالعصي ” ، موضحة أن “معظم العنف الذي تستخدمه قوات الامن تحدث في سياق محاولات تصفية حواجز الطرق او تفرق المتظاهرين”.

وفي بغداد، أشار البيان ” ادت الجهود التي بذلتها قوات الامن لتصفية الطريق السريع محمد القاسم والمناطق بالقرب من ميدان التحرير باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع عن 11 قتيلاً ومصاباً “.

وتابغ ” في الناصرية، شهد يومي 25 و 26 يناير/كانون الثاني ، اطلاق قوات الامن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع تسبب في وفاة شخصين على الاقل واصابة اكثر من 100 متظاهر، وبالمثل، في البصرة، في الصباح الباكر من 25 يناير/كانون الثاني ، هدم قوات الامن اكثر من 20 خيمة انشأها المتظاهرون كجزء من الجلوس و اجبر المتظاهرون على الخروج من المنطقة ” .

وتابع البيان ” في كربلاء، استخدمت قوات الامن ايضا العنف ضد المتظاهرين، مما ادى الى وفاة ما لا يقل عن 4 متظاهرين واصابة اكثر من 150 اخرين، وفي ديالى، ادى استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الامن الى حالة وفاة واصابة اربعة اخرين على الاقل”.

ويقول البيان ايضا، ” كانت هناك حالات من رجال مسلحون مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين .. حدث هذا في اربع ليالي متتالية في البصرة من 21 الى 25 يناير/كانون الثاني ، مما ادى الى مقتل اثنين من المتظاهرين واصابة تسعة اخرين”.

وفي الناصرية، وفقا ليونامي، في ليلة 26 الى 27 يناير/كانون الثاني ، اطلقت مجموعة من الرجال المسلحين من انتماءات غير واضحة الذخيرة الحية على المتظاهرين في ساحة حبوبي ، مما ادى الى مقتل متظاهرين واصابة اربعة اخرين، فضلا عن اطلاق النار على العديد من خيام المتظاهرين”.

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وتابع بيان البعثة الاممية ، بالقول ” تستمر عمليات القتل المستهدفة ضد المتظاهرين والناشطين… ومنذ 1 اكتوبر/ تشرين الاول ، وقعت ما لا يقل عن 28 حادثا حيث استهدف فيها الاشخاص المرتبطين بالمظاهرات، اما المشاركين كصحفيين يغطون الاحتجاجات ، او الناشطين البارزين ، استهدفوا من قبل رجال مسلحون او اجهزة متفجرة مرتجلة، مما ادى الى وقوع 18 حالة وفيات واصابة ما لا يقل عن 13 اخرين “.

وأكدت يونامي أن بعثة الامم المتحدة تواصل تقديم المساعدة والتقارير المتعلقة بالهجمات المادية على المتظاهرين، بما في ذلك حالات الطعن، والمتظاهرين والناشطين المفقودين وحوادث التهديد والتخويف .

ونقل البيان عن الممثل الخاص هينيس- بلاسخارت، ان “جميع الجهود ينبغي ان تركز بدلا من ذلك على كيفية تنفيذ الاصلاحات بشكل كامل والبدء بحوار بناء لمعالجة مشاكل البلد بروح الوحدة”.

ومضت ” لقد حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع الحزب جانبا، والعمل لصالح البلد وشعبه “.