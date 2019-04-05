الامطار تتلف “كميات كبيرة” من القمح والشعير في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية عن تلف “كميات كبيرة” من القمح والشعير بسبب الامطار والسيول التي اجتاحت مساحات واسعة من الاراضي الزراعة في البلاد.

وفي هذه الاثناء، تشهد مناطق عديدة من البلاد امطاراً غزيرة بعضها خلف سيولاً مما الحق ضرراً كبيراً في مساحات شاسعة من الاراضي الزراعة.

وقالت الوزارة في بيان نشر يوم الخميس إن “الاضرار المادية الجسيمة” التي تكبدها المزارعون تركزت في محافظات الديوانية وواسط والبصرة.

ونقل البيان عن وزير التجارة محمد هاشم العاني قوله إن السيول والبرد والأمطار “أضرت بالمنتج الوطني لمحصولي الحنطة والشعير الذي كنا ولازلنا نأمل ان يشهد زيادة كبيرة هذا الموسم بسبب الزيادة في حجم مساحة الارض المزرعة… وارتفاع منسوب المياه”.

وأضاف أن على الجهات ذات العلاقة في المحافظات والوزارات المعنية “حصر المساحات التي تعرضت للتلف نتيجة التطورات المناخية وما تسبب للمواطنين من اضرار مادية جسيمة والوقوف عندها ومعالجة ما حصل بطريقة تدعم المزارعين”.

ولم يذكر البيان حجم الخسائر بالضبط.

وعلى الرغم من تسجيل زيادة محصولي القمح والشعير بفعل الموسم المطري، إلا أن العراق لا يزال أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم.