“الامة العراقية” يأمل نجاح مسرور بارزاني في خدمة “الشعب العظيم”

“الامة العراقية” يأمل نجاح مسرور بارزاني في مهمته الجديدة

اربيل (كوردستان 24)- أعرب حزب الامة العراقية بزعامة مثال الآلوسي اليوم الاربعاء عن امله بنجاح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في خدمة “شعب كوردستان العظيم”.

وفي وقت سابق من اليوم، صوت برلمان إقليم كوردستان على منح الثقة لمسرور بارزاني ووزرائه بعد نحو شهر على تكليفه لتشكيل حكومة ائتلافية.

وحصل رئيس الحكومة الجديد على ثقة 88 نائبا من أصل 111 نائبا هم مجمل عدد اعضاء البرلمان، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية.

وقال حزب الامة العراقية في رسالة تهنئة لمسرور بارزاني “نود أن نعرف لدولتكم عن خالص تهانينا الصادقة لنيل حكومتكم الموقرة الثقة، وتسنمكم منصب رئيس وزراء اقليم كوردستان”.

وأعرب الحزب عن امله، بنجاح مسرور بارزاني وحكومته في مساعيهم “لما يخدم شعب كوردستان العظيم، وتحقيق اهدافه في العيش بحرية ورخاء”.

وضمت الحكومة الجديدة 22 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات.

ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.

وحصلت حركة التغيير (كوران) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكوردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.