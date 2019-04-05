الاعرجي: اتفاق الحزبين الكرديين سينعكس بالشكل الإيجابي في بغداد

وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الجمعة، اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) بأنه “خطوة بالاتجاه الصحيح”، مشيرا الى أنها ستنعكس إيجابا في بغداد.

وقال الاعرجي في بيان له، إنَّ “إتفاق الحزبين الكرديين – الديمقراطي والإتحاد – خطوة في الإتجاه الصحيح، وستنعكس بالشكل الإيجابي في بغداد”.

واضاف الاعرجي “نتمنى على الكتل العربيّة أن تخطو ذات الخطوات لنكون أمام عملية سياسية مُستقرة تمكِّن الحكومة والبرلمان من أداء مهامهما وفقاً لما تتطلبه المرحلة في مثل هذه الظروف الحرجة”.

وأفادت تقارير اعلامية، في وقت سابق باتفاق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تشكيل حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور برزاني.