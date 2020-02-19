الاطراف الكوردستانية تبحث مع علاوي مشاركتها في الحكومة الجديدة

من المقرر ان يعقد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، اليوم الاربعاء ، اجتماعاً مع وفد كوردي رفيع المستوى ، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك تمثيل المكون الكوردي في الكابينة الوزارية .

محمد سعدالدين ايلخانلي ، رئيس حزب التنمية التركماني ، وهو احد اعضاء الوفد ، قال لـ(باسنيوز) ان الوفد سيجتمع اليوم مع علاوي . مضيفاً ان الوفد سيناقش مع علاوي مطالب اقليم كوردستان من الكابينة الجديدة وشروط الاقليم للمشاركة فيها .

وحول المطالب والشروط ، قال ايلخانلي ، ان ” يحدد اقليم كوردستان مرشحيه للوزارات ، وكذلك ضمان حصة الاقليم من الميزانية ومسائل الرواتب والنفط والمناطق الكوردستانية المتنازع عليها وقضايا اخرى”.

مشيراً الى ان الوفد يتألف من ممثلي كافة الاطراف السياسية الكوردستانية ومتفقون على موقف موحد ” وهذا ماسيساهم في أن يكون مفاوضاته في بغداد مثمرة” ، قال عضو الوفد الكوردستاني .

تجدر الاشارة الى ان الوفد يتألف من ممثلي ” الديمقراطي الكوردستاني ، الوطني الكوردستاني ، حركة التغيير،الجماعة الاسلامية ، الاتحاد الاسلامي، المكونين التركماني والمسيحي “.

هذا وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، كشف أمس الثلاثاء، عن زيارة وفد كوردي رفيع المستوى للعاصمة العراقية بغداد، من أجل الاجتماع مع علاوي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ (باسنيوز)، إن «علاوي سوف يعقد ، اجتماعاً مع وفد كوردي رفيع المستوى، ليبحث معه تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك تمثيل المكون الكوردي في الكابينة الوزارية».

وأكد المصدر، أن «رئيس الوزراء المكلف يريد دعم كافة القوى السياسية من كافة المكونات، حتى يحقق النجاح في عمله المقبل، فهو يريد دعم إقليم كوردستان، ولا يريد خلافات سياسية معه، ولهذا سيكون الاجتماع باباً لحل أية اختلافات في وجهات النظر».

في السياق ذاته كان محمد أمين فارس، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي قد صرح لـ (باسنيوز) ، أمس الثلاثاء ، إن «وفد الأطراف السياسية في إقليم كوردستان سيزور بغداد للاجتماع برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي».