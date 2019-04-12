أبريل 12, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الاسايش تقبض على 7 عناصر من داعش احدهم حاول التسلل لكوردستان

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فى :أخبار عــامة
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الاسايش تقبض على 7 عناصر من داعش احدهم حاول التسلل لكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الامن الاسايش في منطقة “گـرمیان” في اقليم كوردستان يوم الخميس عن القاء القبض على 7 عناصر من تنظيم داعش.

وقال مدير الامن الرائد عثمان عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان قوات الاسايش القت القبض على سبعة عناصر من داعش احدهم تابع لما تسمى “ولاية كركوك”، منوها الى ان الاخير كان مسؤولا عن نقل عناصر التنظيم الى قضاء الحويجة، ومدينة كركوك، ومنطقة “بلكانه”.

واضاف ان هذا الناقل قد تخفى باسم مستعار بواسطة هوية احوال مدينة مزورة، وحاول الدخول الى محافظة السليمانية عبر قضاء “كلار”، مردفا بالقول ان هذا الناقل من القومية العربية ويبلغ من العمر 22 عاما.

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