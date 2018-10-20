الاحزاب الكردية ترفع سقف مطالبها للمشاركة بالحكومة والمعارضة تفكر بالمقاطعة

السومرية نيوز/ بغداد/ كشف مصدر سياسي كردي، السبت، ان الاحزاب الكردية رفعت من سقف مطالبها للمشاركة بالحكومة الجديدة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تشكيلها، فيما اشارت الى ان احزاب المعارضة الكردية قد تلجا لمقاطعة الحكومة.

ونقلت صحيفة عربية عن المصدر قوله ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع من سقف مطالبه التي كانت مقتصرة في بداية الأمر على عدد من الوزارات”، مبينا أنه “طالب أيضا بتشكيل مؤسسات تضمن التوازن في إدارة الدولة العراقية، فضلا عن الحصول على ضمانات بشأن عدم إقصاء القوى الكردية، وإبعادها عن القرار التنفيذي كما حدث في الحكومات السابقة”.

وتابع ان “الحزب يجري اتصالات مكثفة مع قوى كردية أخرى لإقناعها بتأييد موقفه”، متوقعا أن “يتأخر حسم المناصب المتعلقة بالأكراد في حكومة عبد المهدي، حتى لو أعلنت الحكومة العراقية بشكل جزئي خلال هذا الأسبوع”.

في هذه الأثناء، أكدت مصادر كردية أن “أحزاب المعارضة في إقليم كردستان تفكر بمقاطعة الحكومة الجديدة”، عازية السبب الى “اقتصار المناصب المهمة على الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)”.

وتابعت أن “المعارضة متذمرة من التسريبات التي تشير إلى منح الحزبين الكرديين عددا من الوزارات في حكومة عبد المهدي”، موضحة ان “الأحزاب الكردية المعارضة ستدعو إلى منح المناصب الوزارية للأكراد من التكنوقراط، وبخلاف ذلك فإن المقاطعة هي الحل”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة، حيث ستنتهي مهلته في بداية تشرين الثاني المقبل، فيما أكد عبد المهدي أنه سينتهي منها قريبا.