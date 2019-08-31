الاحزاب الثلاثة في اقليم كوردستان تتوصل لاتفاق على توزيع المناصب بمحافظة

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم قيادة السليمانية – حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عطا شيخ حسن يوم الجمعة عن التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير على تقاسم المناصب المحلية في محافظة حلبجة.

وقال شيخ حسن في تصريح صحفي اليوم، ان “الحزب الديمقراطي يرى من الضروري توسعة حدود ادارة محافظة حلبجة الى اكثر من ثلاثة اقضية”.

واضاف ان “الحزب طالب برئاسة مجلس المحافظة على ان تكون رئاسة الحكومة المحلية للاتحاد الوطني الكوردستاني، والقائممقامية لحركة التغيير”.

وتابع شيخ حسن ان الاتحاد الوطني طالب بمهلة حتى يوم الاثنين المقبل اذ من المقرر ان يُعقد اجتماع بنفس اليوم يشترك فيه الديمقراطي الكوردستاني، منوها الى ان ذلك الاجتماع سيكون حاسما وسيتم فيه توزيع المناصب.