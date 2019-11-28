نوفمبر 29, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن قطع الانترنت في العراق

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فى :أخبار عــامة
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الاتصالات تصدر توضيحاً بشأن قطع الانترنت في العراق

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الاتصالات، يوم الخميس، بياناً بشأن الانباء عن نيتها قطع الانترنت في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده نية وزارة الاتصالات قطع خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة وعليه تدعو وزارة الاتصالات كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة”.

وأضاف البيان “تنفي وزارة الاتصالات نفيا قاطعا هذه الإشاعات المغرضة ولا صحة لمثل هذه الأخبار”.

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