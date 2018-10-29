الاتحاد الوطني يدعو لحوار مع الديمقراطي لتشكيل الحكومة ويبحث عن ارضية

شفق نيوز/ عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة كوسرت رسول علي نائب الامين للاتحاد الوطني الكوردستاني وبحضور برهم صالح النائب الثاني للامين العام وذلك بمبنى المكتب السياسي في مدينة السليمانية.

وناقش الاجتماع الاوضاع السياسية في العراق، كما تم تقييم التغييرات السياسية، وتم التأكيد على مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكم وتطبيق الدستور.

كما أكد الاجتماع، على حل المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد بالحوار وتحت مظلة الدستور، كما بحث الاجتماع مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في بغداد ومسألة تشكيل الحكومة في اقليم كوردستان.

وأكد المكتب السياسي، في اجتماعه، ان الاتحاد الوطني يمتلك خارطة طريق واضحة لحفظ كيان اقليم كوردستان وانجازاته وتقديمه للخدمات لشعب كوردستان بشكل أكبر.

وبحث محور آخر من اجتماع المكتب السياسي، توحيد ورص البيت الكوردي، حيث اكد المجتمعون على سلك طريق المحادثات ما بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي وبقية الاطراف السياسية الكوردية، لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، مشيرين الى ان الاتحاد الوطني يخطو خطوات جدية لتوفير ارضية مناسبة لبدء المحادثات.