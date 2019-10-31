الاتحاد الوطني يبلغ الحزب الديمقراطي قلقه ازاء الاتفاق المبرم بشأن حكومة الاقليم وكركوك

عبر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس عن قلقه حيال الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة اقليم كوردستان الحالية برئاسة رئيس الوزراء مسرور بازراني.

وقال لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، انه “بما يخص مشاركتنا وحصتنا في حكومة اقليم كوردستان ضمن الاتفاق المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإن الجزء الكبير منه لم يتم تطبيقه، وحتى الجزء الاخر الذي طُبق فلدينا ملاحظات عليه”، مردفا بالقول انه “حتى الاتفاق المبرم بيننا بما يخص كركوك لم يتم تطبيقه”.

واضاف ان “الاتحاد الوطني قد ابلغ الحزب الديمقراطي، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قلقه”، مبينا “نحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين في حكومة الاقليم”.