الاتحاد الوطني يؤكد التزامه بالتحاور مع الحزب الديمقراطي لحل النقاط الخلافية

رووداو- السليمانية/ أكد عضو مجلس القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نصر الله سورجي، اليوم الثلاثاء، 19 شباط، 2019، الالتزام بالتوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تعليقاً على عقد جلسة برلمان كوردستان وانتخاب هيئة الرئاسة وسط غياب الاتحاد.

وقال سورجي لشبكة رووداو الإعلامية: “لدينا تاريخ مشترك مع الحزب الديمقراطي، وحتى في حال وجود خلافات وبغض النظر عن جحمها، فإن كلا الطرفين ليس أمامهما خيار آخر سوى التوصل لاتفاق”.

ومضى بالقول: “إذا كان الجانبان حريصان على حماية المكتسبات فعليهما الجلوس حول طاولة الحوار لإيجاد حل للمشكلات القائمة، وبدون ذلك سنفقد ما أنجزناه في الماضي وسنضيع فرصة تحقيق مستقبل زاهر”.

وتابع: “ليست هنالك قطيعة في العلاقات مع الحزب الديمقراطي، وسنعود لإجراء محادثات لمعالجة النقاط الخلافية في الاتفاقية الموجودة بيننا”.

وأوضح: “وفدنا التفاوضي لم يطلب حتى الآن أي مناصب وكان تركيزه منصباً على قضية كركوك من وجوب اختيار محافظ كوردي وتطبيع الأوضاع فيها”، مستدركاً: “رغم أن الحزب الديمقراطي وافق على جميع مطالبنا شفهياً لكنه لايزال غير مستعد للتوقيع على وثيقة الاتفاق”.

وعقد برلمان كوردستان، أمس الإثنين، 18 شباط 2019 جلسته وسط مقاطعة الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما انسحب أعضاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية من الجلسة في وقت لاحق.

وشهدت الجلسة انتخاب فالا فريد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رئيسة مؤقتة لبرلمان كوردستان لحين مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في جلسات البرلمان وتحديد مرشحه للمنصب، كما تم انتخاب هيمن هورامي في منصب النائب الأول لرئيس البرلمان ومنى قهوجي من المكون التركماني لمنصب النائب الثاني.