الاتحاد الوطني: مشاركتنا في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان مرتبطة بشراكتنا الحقيقية

رووداو- السليمانية/ أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، لطيف شيخ عمر، اليوم السبت، 16 آذار 2019، أن “مشاركتنا في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان تعتمد على أن نكون شركاء حقيقيين”، مضيفاً: “لا نريد العودة لاعتماد مبدأ المناصفة في تشكيل الحكومة”.

وقال عمر في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “نريد أن نكون شركاء في المفاصل الرئيسة، التي وقعنا عليها في الاتفاقية السياسية بيننا الأسبوع الماضي”، لافتاً إلى أنه “شكلنا لجنة للتفاوض مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقد خولناها كل الصلاحيات”.

وعن شروط الاتحاد الوطني الكوردستاني للمشاركة في الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، قال عمر: “إذا كان الأخوة في الديمقراطي الكوردستاني متمسكين بإشراك الاتحاد الوطني في هذه الحكومة، عليهم القبول بشراكة حقيقية وفاعلة في القرارات والمؤسسات السياسية، في رئاسة الإقليم وقراراتها، في رئاستي الحكومة والبرلمان، في الملفات الأمنية والمالية والاقتصادية، وفي ملف العلاقات”.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني: “لكي لا يحصل أي تضليل، نحن مستعدون من الآن لاتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان مثلما جاء في الاتفاقية السياسية التي بيننا، هناك بعض الخلافات ويجب حلها”.

وعن الخلافات بين حزبه والديمقراطي الكوردستاني، قال عمر: “من بينها أننا إلى جانب ما ذكرت، نصر على لامركزية حقيقية، كما جاء في الاتفاقية”، ومن بين الشروط الأخرى للاتحاد، حسب متحدثه: “الالتزام بقانون الموازنة العراقية”.