الاتحاد الوطني: سنشارك في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان على أساس الشراكة الحقيقية

رووداو – السليمانية: أعلن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018، أن الحزب سيشارك في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان على أساس “الشراكة الحقيقية والقرار والمسؤولية المشتركة”.

وأصدر المكتب بياناً عقب انتهاء اجتماعه الاعتيادي الذي عقد برئاسة النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني، كوسرت رسول علي، والنائب الثاني، برهم صالح في السليمانية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول بالبحث الوضع السياسي والمرحلة الجديدة في العملية السياسية بالعراق، مبيناً أن “الاتحاد سيعزز علاقاته التاريخية مع المكونات والقوى السياسية في العراق بغية حل الخلافات واستحصال الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعب كوردستان”.

وبشأن الحكومة الجديدة في الإقليم، أوضح البيان أنه “جرى تقييم الوضع في كوردستان والمفاوضات المتعلقة بتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان”، مشدداً على “أهمية استمرار المحادثات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي والأطراف الأخرى لتشكيل الحكومة، والتأكيد على مشاركة الاتحاد في الحكومة الجديدة على أساس الشراكة الحقيقية والقرار والمسؤولية المشتركة”.

وحدد البيان الأول من كانون الأول المقبل موعداً لعقد اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ولفت البيان إلى “تسخير ثروات إقليم كوردستان بشكل عادل في إعمار كوردستان وتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز مختلف القطاعات من الخدمات والتعليم والزراعة والإعمار والأمن والانتعاش الاقتصادي في كوردستان”.

وفي جانب آخر من الاجتماع شدد الحاضرون على “السياسة الراسخة والثابتة للاتحاد، بشأن اعتبار حماية وحدة صف الأطراف السياسية الكوردستانية واستحصال حقوق شعب كوردستان ضرورة مرحلية ملحة”.

وسلط الاجتماع الضوء على “الوضع الداخلي والتنظيمي، وكيفية التنسيق بين مكاتب ومقرات الحزب لأداء الواجبات والمسؤوليات اللازمة في المرحلة الحالية ومعالجة القصور حيث تم اتخاذ عدة قرارات بهذا الشأن”.

يشار إلى أن إقليم كوردستان شهد في الـ30 أيلول 2018 انتخابات برلمانية تصدر فيها الحزب الديمقراطي النتائج عبر حصوله على 45 مقعداً برلمانية تلاه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ21 مقعداً، ولا تزال المفاوضات جارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.