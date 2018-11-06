الاتحاد الوطني: سنجتمع مع الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة للتباحث بشأن تشكيل الحكومة

رووداو – أربيل/ أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الأيام المقبلة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة وعدة مسائل أخرى.

وقال بيره في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية: “سنجتمع مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف أن “العمل المشترك بين الاتحاد والحزب الديمقراطي يصب في صالح كوردستان”.

وتابع: “على الرغم من وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن التقارب بين الجانبين سيتحقق عبر الحوار”.

ومضى المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني بالقول: “ليست لدينا أي شروط بشأن المشاركة في تشكيل الحكومة، وفي المقابل نحن نرفض إملاء الشروط علينا من قبل الأطراف الأخرى”.

يشار إلى أن برلمان كوردستان عقد اليوم أولى جلساته التي شهدت أداء النواب القسم القانوني، وتم إبقاء الجلسة مفتوحة، بسبب عدم توصل الكتل السياسية لاتفاق بشأن انتخاب هيئة جديدة لرئاسة البرلمان.