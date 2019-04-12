الإعلام الأمني تكشف تفاصيل تدمير مكتب صحيفة “النبأ الداعشية”

السومرية نيوز/ بغداد/ كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل تدمير مكتب صحيفة “النبأ الداعشية” في تلال حمرين، مؤكدة ان المكتب يحتوي على طابعات وحاسبات وأعداد للصحيفة.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “جهاز مكافحة الارهاب تمكن من العثور على احد مكاتب صحيفة النبأ الداعشية في احد المغارات التي تحتوي على طابعات وحاسبات وإعداد للصحيفة اثناء العملية العسكرية في تلال حمرين وقد دمر المقر بالكامل بعد نقل كافة المعدات والحاسبات منه”.

وأضاف البيان أن “العمليات الخاصة ما زلت مستمرة في ملاحقتهم”.

وأعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تدمير مقر صحيفة “النبأ” التابعة لتنظيم “داعش” في تلال حمرين.

وكان جهاز مُكافحة الإِرهاب أعلن، امس الأربعاء، الشروع بعملية أمنية واسعة لمُلاحقة عناصر تنظيم “داعش” في تلال حمرين وتدمير جميع الكهوف والملاذات الآمنة لهم بمشاركة طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.