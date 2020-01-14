يناير 15, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الأنواء تحذر من موجة صقيع تجتاح إقليم كوردستان الأربعاء

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فى :أخبار عــامة
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الأنواء تحذر من موجة صقيع تجتاح إقليم كوردستان الأربعاء

حذرت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من موجة صقيع جراء تدني درجات الحرارة في أغلب مناطق الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن يوم غد الأربعاء، سيشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وستكون هناك موجة من الصقيع في أغلب مناطق إقليم كوردستان.

وذكر البيان أن أغلب المناطق الجبلية شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية هطول موجة جديدة من الثلوج كان أكبرها في منطقة حاج عمران التي شهدت هطول 10سم من الثلوج.

وبينت المديرية أن منطقة رانية شهدت هطول أكبر من موجة الأمطار حيت وصلت إلى 72ملم خلال الساعات الـ24 الماضية.

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