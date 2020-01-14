الأنواء تحذر من موجة صقيع تجتاح إقليم كوردستان الأربعاء

حذرت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من موجة صقيع جراء تدني درجات الحرارة في أغلب مناطق الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان طالعته (باسنيوز)، إن يوم غد الأربعاء، سيشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة وستكون هناك موجة من الصقيع في أغلب مناطق إقليم كوردستان.

وذكر البيان أن أغلب المناطق الجبلية شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية هطول موجة جديدة من الثلوج كان أكبرها في منطقة حاج عمران التي شهدت هطول 10سم من الثلوج.

وبينت المديرية أن منطقة رانية شهدت هطول أكبر من موجة الأمطار حيت وصلت إلى 72ملم خلال الساعات الـ24 الماضية.