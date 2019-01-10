الأنواء الجوية: العراق يتأثر بموجة برد قادمة من تركيا

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، تعرض البلاد لمرتفع جوي قادم من تركيا إعتبارا من يوم غد وحتى السبت المقبل.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة اليوم 9 كانون الثاني 2019 أنه “من المتوقع أن تتاثر البلاد يوم الخميس بمرتفع جوي قادم من تركيا ترافقه كتلة هوائية باردة ليكون الطقس صحوا في عموم البلاد ما يسبب بانخفاض محسوس في درجات الحرارة (من 3 الى 5 ) درجة مئوية”.

وأضاف التقرير أن درجات الحرارة الصغرى تصل في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية الى دون الصفر المئوي مثل العمادية ومصيف صلاح الدين ومصيف سرسك والحاج عمران وزاخو وكاني ماسي وجومان وبامرني كما ويطرأ ايضا انخفاض محسوس في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية (من 3 الى 5) درجات مئوية ومن ضمنها العاصمة بغداد ويستمر تأثير المرتفع أعلاه الى نهاية يوم السبت المقبل”.

وخلص التقرير إلى القول، إن “الانخفاض في درجات الحرارة انخفاض طبيعي ولا داعي الى مايتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغايرة”.