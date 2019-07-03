الأمم المتحدة تعلن دعمها لبرنامج حكومة اقليم كوردستان الجديدة

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لبرنامج حكومة اقليم كوردستان المزمع تشكيلها.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء الاقليم المكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني للممّثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تياحث الجانبان آخر التطورات السياسية في الاقليم والعراق والمنطقة عموما، ومستجدات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لاقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على ضرورة حل كافة القضايا المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها استنادا للدستور العراقي، وشددا على أهمية التطورات الإيجابية في العلاقة بين اربيل وبغداد.

وأكد بارزاني على أهمية دور الأمم المتحدة الإيجابي في تطبيع الأوضاع في كركوك والمساهمة بفعالية في حل كافة القضايا الخلافية بين الحكومتين الاقليمية والاتحادية في بغداد.

ورحبت بلاسخارت بالخطوات الأخيرة لتشكيل حكومة كوردستان، فيما عبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لبرنامج حكومة الاقليم المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح ومعالجة القضايا العالقة.