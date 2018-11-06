الأمم المتحدة تعلن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق

أعلنت الأمم المتحدة، العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم رفات الآلاف من الضحايا، في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في العراق.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق “يونامي”، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وثقا وجود 202 موقع لمقابر جماعية في محافظات نينوي، صلاح الدين، الأنبار، بالإضافة إلى كركوك.

وأفاد التقرير أنه “قد يكون هناك غيرها الكثير”، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد العدد الإجمالي للجثث في هذه المقابر.

وأوضح أن “أصغر موقع في غربي الموصل يحتوي على ثماني جثث، فيما يعتقد أن أكبر مقبرة قد تضم آلافاً، وذلك في فجوة (الخفسة)، جنوبي الموصل”، فيما لم يحدد التقرير هويات أولئك الضحايا أو الجهات التابعين لها.

وبحسب التقرير، فقد سيطر تنظيم داعش، بين يونيو/حزيران 2014 وديسمبر/ كانون الأول 2017 على مناطق واسعة من العراق، قاد ذلك إلى “حملة واسعة النطاق من العنف والانتهاكات الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية محتملة.