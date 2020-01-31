الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتقديم الدعم اللازم للعراق لضمان وحدته واستقراره

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، اليوم الجمعة، 31 كانون الثاني، 2020 استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للعراق.

وذكر بيان الوزارة أنه “تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف أنه “جرى بحث التطورات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط”، معبراً عن “أستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للعراق على كافة الصُعد لضمان وحدته واستقراره”.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل.

ويعيش فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.