الأمم المتحدة: اقتصاد العراق فقد 36 مليار دولار خلال 5 سنوات

فقد العراق نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمني والحرب على تنظيم داعش.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة (الأونكتاد) للتنمية التابعة للأمم المتحدة، فإن “العراق فقد العام الماضي 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017”.

وأشارت إلى أن “كما فقد العراق نحو 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقد 7.574 مليار دولار عام 2015″، مبينةً أن عام ” 2014 الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة حيث فقد العراق نحو 10.176 مليار دولار، فيما فقد 2.335 مليار دولار عام 2013″.

ولفت التقرير إلى “تراجع حاد للاقتصاد العراقي طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة”.