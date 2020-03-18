الأمطار تُهدّم منازل وتجرف عجلات في دهوك

شفق نيوز/ تعرضت عدة منازل في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلى الهدم نتيجة غزارة الأمطار التي سقطت تساقطت في المحافظة.

وقال مراسل شفق نيوز، أن امطارا غزيرة سقطت في مناطق عدة من محافظة دهوك، مضيفا أن نحو 300 منزل تضرر جراء الفيضانات وان عدة منازل هدمت بالكامل بمركز مدينة دهوك نتيجة استمرار هطول الامطار منذ يوم امس.

واشار إلى أن نحو ثلاثين سيارة تعرضت للغرق لحد الان، لكن لم تسجل المحافظة لغاية الان اضرار بشرية جراء هذه الفيضانات.

ولفت المراسل إلى أن الجهات المعنية دعت المواطنين إلى في البقاء في منازلهم بعد ان قطعت المياه عدة طرق رئيسية في المحافظة.

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الاثنين ان يتعرض العراق الى منخفض جوي جديد، محذرا في الوقت ذاته من تجتاح سيول وفيضانات ورياح سطحية اغلب محافظات البلاد بينهم اقليم كوردستان.