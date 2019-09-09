الأحزاب الكوردستانية في كركوك تعلن مشاركتها في الانتخابات المحلية بقائمة واحدة

رووداو – كركوك/ أعلنت الأحزاب الكوردستانية في كركوك، اليوم الإثنين، 9 أيلول، 2019، باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة هي “كركوك كوردستانية”.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، هردي محمد إن الأحزاب الكوردستانية اجتمعت اليوم في مقر الحزب الشيوعي للتباحث حول انتخابات مجالس المحافظات، مشيراً إلى إعلانها المشاركة بقائمة “كركوك كوردستانية”.

وفي ختام الاجتماع، تلا مسؤول الحزب الشيوعي الكوردستاني في كركوك، شيخ صديق أحمد بمؤتمر صحفي مشترك بيان الاجتماع جاء فيه الاتفاق على النقاط التالية:

1- قررت جميع الأحزاب المشاركة في الاجتماع، المشاركة في انتخابات مجلس محافظة كركوك القادمة بقائمة مشتركة باسم “كركوك كوردستانية”.

2- نطالب مجلس محافظة كركوك بعقد اجتماعه الاعتيادي بأقرب فرصة وتسمية مرشح قائمة التآخي محافظاً لكركوك.

3- سنواصل عقد الاجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي) من أجل تطبيع أوضاع كركوك.

4- ندعو مواطني كركوك، وخاصة الكوردستانيين منهم إلى مراجعة مراكز التسجيل البايومتري للحصول على بطاقة الاقتراع.

5- نطلب من قادة الأحزاب الكوردستانية عقد اجتماع قمة لدعم قرارنا المهم هذا.

6- نجدد التأكيد على ضرورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

7- وعلاوة على كل هذه النقاط، تؤكد الأحزاب الكوردستانية على التعايش السلمي بين جميع مكونات محافظة كركوك.

وأقر البرلمان العراقي في تموز الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يشمل كركوك والتي لم تشهد أي انتخابات محلية منذ 14 عاماً.

وبعد تأجيل متكرر، اتفقت القوى العراقية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مطلع نيسان ابريل 2020.

وشهد العراق آخر انتخابات محلية عام 2013. وكان يتعين ان تجري انتخابات مجالس المحافظات عام 2016 إلا ان ظهور تنظيم “داعش” ارجأ ذلك.