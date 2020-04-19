الآلوسي: المطالبة بنزع سلاح البيشمركة عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار الإبادات الجماعية

هاجم السياسي العراقي المستقل، مثال الآلوسي، اليوم السبت، (18 نيسان 2020)، المطالبة بنزع سلاح قوات البيشمركة، مشيراً إلى أن ذلك “عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار الإبادات الجماعية”.

وقال الآلوسي في تغريدة على تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية إن “المهرجين المطالبين بنزع سلاح البيشمركة هم عويل فارغ ونيات صفراء تريد تكرار جرائم الاضطهاد والإبادات الجماعية كما فعلوها في الأنفال وسبايكر وجرف الصخر وبزيبز”.

وأضاف أن “البيشمركة التزام وحرفية ودستور وضمان وجود للكورد ومليون ونصف نازح ومهجر ومظلوم”.

وأول أمس الخميس، قال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، في تصريح صحفي إن “حصر السلاح بيد الدولة، مرهون بخروج القوات الأجنبية من العراق، فلا يمكن الطلب من الفصائل التي تحمل شعار المقاومة بنزع السلاح طالما يوجد مبرر بحمله من خلال التواجد الأجنبي”، مردفاً أن “حصر السلاح بيد الدولة يرتبط بإخراج القوات الأجنبية ليتم بعد ذلك أن تتمكن الدولة بضبط السلاح المنتشر عند جهات مختلفة وكذلك العشائر وبما فيها سلاح البيشمركة”.

ورداً على ذلك قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان إنه “في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري، نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية”.

وتابعت أن “هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة 121 فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كوردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد”، مشددةً على أنه “لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية”.