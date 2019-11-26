اكثر من 100 فنان ومثقف كوردي يطلقون مبادرة من المانيا

اربيل (كوردستان 24)- اطلق عدد من المثقفين والفنانين الكورد مبادرة لتوحيد الصف الكوردي، فيما اشاروا الى ضرورة عقد مؤتمر قومي يجمع كافة الاحزاب والقوى السياسية الكوردستانية.

واجتمع نحو 50 فنانا ومثقفا في مدينة كولن بالمانيا فيما أيد مبادرتهم خمسون اخرون يقيمون خارج اوربا.

وتتركز المبادرة في اطلاق مبادرة لتوحيد الصف الكوردي وحول ضرورة عقد مؤتمر قومي كوردستاني قالوا انه ضروري لإنقاذ المكتسبات الكوردية وخصوصا في روج افا (وهو اسم تطلقه الادارة الذاتية على المناطق الكوردية في سوريا).

وقال الفنان خليل غمكين لكوردستان 24 “علينا كفنانين ان نشعر بأوجاع شعبنا خصوصا في هذا الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لخطر الإبادة”.

وقال المجتمعون ان الكورد في مناطق شمال شرق سوريا يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية في اعقاب الهجوم التركي الاخير على المنطقة.

وشكل المجتمعون وفدا مهمته التواصل بين الاطراف الكوردستانية في سبيل التوصل لتقارب بينها وتحقيق وحدة موقف بين مختلف القوى الكوردستانية.

وقال الفنان ديار ديرسمي لكوردستان 24 “نمر بمرحلة بالغة الحساسية، انه تكوين جديد للشرق الاوسط ولا نريد ان نخسر كما خسرنا قبل قرن”.

ويحاول القيمون على هذه المبادرة تجاوز الذهنيات الحزبية والايديولوجية وخلق حالة قومية شاملة تهيئ لتحقيق وحدة الصف الكوردي.