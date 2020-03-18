اقليم كوردستان يمدد حظر التجوال لـ 5 أيام اضافية

اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء ، تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان لـ 120 ساعة اضافية ، أي 5 أيام ، وسيشمل كل مدن الاقليم ومناطقه .

الوزير ريبر احمد أعلن ذلك في مؤتمر صحفي بمدينة السليمانية بعد اجتماع له مع محافظي السليمانية وحلبجة وكل من المشرفين على ادارة منطقتي گرميان ورابرين وغرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية، بأنه “من أجل المصلحة العامة، ومن أجل حماية المواطنين من فيروس “كورونا”، تقرر تمديد حظر التجوال ولمدة خمسة أيام”.

وأضاف، “لقد تبين بأن قرار حظر التجوال الذي اتخذ سابقاً كان في مصلحة المواطنين، حيث تم تسجيل ادنى حالات اصابة بالفيروس، لذلك تقرر تمديد الحظر لمدة خمسة ايام”.

مؤكداً ، أن ” حظر التجوال سيشمل جميع المحافظات والاقضية والنواحي في إقليم كوردستان”.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، قد طالبت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بتمديد حظر التجوال في مدن الإقليم، مبينةً أن فرض منع التجوال خلال الايام الماضية كان له تأثير كبير في الحد من تفشي فيروس “كورونا”.