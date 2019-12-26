ديسمبر 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اقليم كوردستان يعلن انتاج مليار و250 مليون بيضة مائدة

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يعلن انتاج مليار و250 مليون بيضة مائدة

شفق نيوز/ أعلنت غرفة الصناعة والتجارة في محافظة السليمانية يوم الخميس عن انتاج مليار و250 مليون بيضة مائدة في اقليم كوردستان.

وقال مستشار الغرفة وصفي خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية انه “نطالب بإيقاف ادخال الدجاج، وبيض المائدة المستورد الى الاقليم”، منوها الى انه مع الحظر المفروض على المادتين الا اننا نلاحظ توفر المستورد منها داخل الاسواق المحلية.

ودعا حكومة اقليم كوردستان الى وضع سوق خاصة للدجاج والبيض لوجود العديد من حقول الدواجن مع زيادة الطلب على انشاء المزيد من الحقول.

وتابع خليل ان اقليم كوردستان انتج مليار و250 مليون بيضة، مشيرا الى ان الاقليم زاد معدل انتاح البيض بنسبة 500 مليون بيضة مائدة.

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