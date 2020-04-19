أبريل 20, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اقليم كوردستان يعلن التزامه باتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان يعلن التزامه باتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط

أربيل (كوردستان 24)- قال إقليم كوردستان، اليوم الأحد إنه ملتزم بحصته من اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار واحتواء تخمة المعروض، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية في بغداد حيث وافقت حكومة كوردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون اتفقوا في 12 ابريل نيسان على خفض غير مسبوق قدره 9.7 مليون برميل يوميا من مايو أيار.

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