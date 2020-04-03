اقليم كوردستان يجلي 100 من مواطنيه العالقين في الهند بسبب فيروس كورونا

اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان ، اجلاء 100 من مواطني الاقليم ، كانوا عالقين في الهند بسبب اجراءات حظر التجوال واغلاق المطارات في الاقليم للحد من تفشي وباء كورونا.

الدائرة ، قالت في بيان ، طالعت (باسنيوز) نسخة منه ، انه ” في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان، وعلى ضوء توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بضرورة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا، تم الخميس، إجلاء نحو 100 من مواطني إقليم كوردستان كانوا عالقين في الهند واعادتهم الى الاقليم “.

البيان اضاف ، ان ذلك جاء بعد جهود حثيثة من قبل دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، ووزارة الخارجية العراقية، وممثلية حكومة الإقليم في بغداد .

موضحاً ، ان ” هؤلاء المواطنين الذين كانوا في الهند بهدف العلاج والأعمال التجارية ، وصلوا الخميس ، إلى إقليم كوردستان، حيث قامت وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات الصحية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لهم من الفحوصات والحجر صحي ” .

تجدر الاشارة ، الى أن دائرة العلاقات الخارجية كانت قد أعلنت سابقاً ، أن توقف سير الرحلات الجوية أدى إلى ان يعلق العديد من المواطنين المتواجدين في الخارج لأغراض العلاج أو الدراسة أو السياحة ، وكانوا بحاجة إلى العودة إلى البلاد ، وفي إطار برنامج وخطة محكمة وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة الإتحادية، قدمت الدائرة التسهيلات اللازمة لاعداد كبيرة من هؤلاء لعودتهم .

دائرة العلاقات الخارجية أكدت في بيانها بأنها ستستمر في جهودها لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين العالقين في الخارج من الذين هم بحاجة للعودة إلى البلاد.