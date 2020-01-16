اقليم كوردستان يؤكد ضرورة حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار ووفق الدستور

أكد نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني ، اليوم الخميس ، أن حكومة الإقليم تشدد دوماً على ضرورة حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار واستناداً الى الدستور.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ، القنصل العام للولايات المتحدة في أربيل ستيفن فيغن.

وتباحث الجانبان بشأن النظام المصرفي والمعوقات التي تعترض عمله في كوردستان، وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الإقليم مازال بحاجة لدعم الولايات المتحدة والدول الصديقة لمراجعة النظام المصرفي وإعادة تنظيم عمله بما يتناسب مع الوضع الحالي في الإقليم.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى الوضع العام في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، كما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وبيّن طالباني أن الإقليم يشدد دوماً على الالتزام بالحوار وحل المشاكل مع بغداد بموجب الدستور.