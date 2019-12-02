ديسمبر 02, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

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فى :أخبار عــامة
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اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

شفق نيوز/ اعلن رئيس غرفة حلبجة للتجارة والصناعة بيشوا أحمد محمود يوم الاثنين عزم اقليم كوردستان وايران انشاء بنك تجاري مشترك.

وقال محمود في الاجتماع التجاري الإيراني – العراقي اليوم إن أحد ضرورات التجارة الفعالة يتمثل في إنشاء بنك مشترك بين إيران وكوردستان العراق من أجل تسهيل التجارة.

واشار إلى قانون الاستثمار في كوردستان العراق، قائلا تم وضع مزايا تجارية ومالية للمستثمرين في إقليم كوردستان العراق لمدة 10 سنوات كما ان واردات المواد الخام لا تشمل التعريفات.

وأضاف: في الفقرة 4 من القانون نص على وضع استثناءات للمنتجين الذين يستثمرون في إقليم كوردستان في مشاريع الإنتاج.

وقال رئيس غرفة حلبجة للتجارة والصناعة إن الشركات التي تعمل على انشاء مكاتب فرعية في كوردستان العراق ستستفيد من هذه الإعفاءات ، وأضاف: هذا ينطبق على جميع كردستان العراق ، وبالطبع محافظة حلبجة.

وبالإشارة إلى الحدود المشتركة لمحافظة حلبجة مع محافظتي كرمانشاه وكوردستان الايرانيتين، قال محمود: هذه فرصة لتطوير العلاقات معربا عن امله باتخاذ خطوات جادة في تطوير التعاون التجاري.

ويعقد اجتماع العمل بين إيران والعراق اليوم وغدا في فندق بارسيان آزادي ويركز على متاجر المواد الغذائية واسواق عرضها.

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