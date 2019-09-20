افتتاح مكتب للامم المتحدة في نينوى

{بغداد:الفرات نيوز} افتحتت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مكتب لها في مدينة الموصل.

وقال المرعيد على هامش حفل افتتاح مكتب للأمم المتحدة في مدينة الموصل، ان” الجهد الانساني والاغاثي الذي بذلته الامم المتحدة واضح ومهم خلال المرحلة السابقة والحالية سيما في ملف النازحين ولولاه لم تستطع نينوى ان تكون بهذا المستوى من الحياة”.

واشار المرعيد الى ان” وجود هكذا مؤسسة في المحافظة افضل خطوات الدعم المقدم للحكومة المحلية وخير رسالة على ان الحياة مستقرة فيها كما يمثل دعوة للمنظمات الانسانية من اجل العمل هنا وتقديم خدماتها الجليلة للمواطنين اضافة الى انه دعوة مباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية للعمل في المحافظة واعادة اعمار بناها التحتية”.

كما ذكر المحافظ الى ان” هكذا مبادرة سوف تعمل على تعزيز الاستقرار الامني والمجتمعي وزيادة اللحمة بين أبناءها فضلا عن مساهمتها في اعادة المهاجرين خارج البلاد من ابناء نينوى بعد تحسن الحياة فيها للاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم الذاتية”.

بدورهها اكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق {يونامي} جينين هينيس ان” الحكومة المحلية في نينوى استطاعات من تحقيق نجاحات كبيرة في المرحلة الحالية وبمختلف قطاعات الحياة وهذا ما يتوجب تعزيزه في تقديم الدعم المناسب لها والعمل على منحها المساعدة المادية والمعنوية بعد ما تحقق من طفرات نوعية افضت الى عودة النازحين وتحريك الحياة الاقتصادية وتحسن الملف الامني وهذا ما يحسب لها”.

