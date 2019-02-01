اغلاق خمسة نوادٍ ليلية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة عن اغلاق خمسة نوادٍ ليلة وضبط انواع مختلفة من الاسلحة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه خلال حملة تفتيش نفذتها قوات مركز شرطة “سـرچنار” بالتعاون مع قسم شرطة مكافحة الاجرام والتي شملت كافيتيريات ونوادي ليلية ضمن حدود مركز شرطة المنطقة المذكورة تم اغلاق خمسة نوادٍ، وضبط خمسة مسدسات مع قطعة سكين اضافة الى قبضة حديدة للضرب.

واوضح البيان ان تلك النوادي لم تكن ملتزمة بتعليمات السياحة في السليمانية، مشيرا الى ان اصحاب المسدسات تم ايداعهم بالحبس وفي المادة 21 الخاصة بالأسلحة.

وعزا البيان سبب اغلاق تلك النوادي اضافة الى عدم التزامها بتعليمات السياحة فإنها كانت تعمل حتى الساعة الثانية صباحا.