اعلى نسب الامطار في مدن الاقليم

وكالات/ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن اعلى نسب الامطار المتساقطة خلال فصل الشتاء الحالي في بعض مدن الاقليم، حتى يوم الثلاثاء المنصرم.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم الخميس: ان مدن الاقليم شهدت تساقط نسب عالية للامطار خلال فصل الشتاء الحالي، مبينة ان مدينة ميركسوور شهدت تساقط 1374 ملم من الامطار، بينما كانت مدينة دهوك في ذيل القائمة بنسبة 635.3 ملم.

واضافت: ان اعلى كميات الامطار المتاسقطة الى يوم الثلاثاء المنصرم في بعض مدن الاقليم كانت كالتالي:

ميركسوور 1374 ملم، دينارتة 1165 ملم، بنجوين 1063.5 ملم، بجيل 1019.9 ملم، هيران 951 ملم، سركبكان 837.1 ملم، بارزان 817.2 ملم، دربنديخان 813.4 ملم، قلعة دزة 802 ملم، رانية 801.9 ملم، آكري 757 ملم، شقلاوة 732.5 ملم، بيارة 717.2 ملم، جوارقورنة 716.1 ملم، طويلة 710.4 ملم، كوية 696.5 ملم، بيرمام 690.9 ملم، ماوت 672.6 ملم، السليمانية 668.6 ملم، برزيوة 655 ملم، ودهوك 635.3 ملم.