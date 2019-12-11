اعضاء في الكونغرس يطالبون بـ”موقف قوي” ضد اي تهديد لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- طالب عدد من نواب الكونغرس الامريكي برد قوي على اي تهديد لاقليم كوردستان.

وجاء ذلك، خلال جلسة خاصة للكونغرس الامريكي لمناقشة اوضاع العراق والسياسة الامريكية الراهنة في المنطقة.

وقال مراسل كوردستان 24 في واشنطن كاوا حسن ان عددا من النواب الجمهوريين والديمقراطيين شددوا خلال الجلسة على ضرورة ان يكون للولايات المتحدة موقف قوي ضد اي تهديد لاقليم كوردستان باعتباره نموذجا للديمقراطية والتعايش في المنطقة.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي جو هود لكوردستان 24 اننا “نرى بان اقليم كوردستان يعتبر نموذجا في المنطقة لذلك فنحن وبإيمان كبير مستمرون في دعم حكومة اقليم كوردستان وشعبه”.

وتابع هود ان “امريكا تدعم المطالب المشروعة للمتظاهرين في العراق وحقهم في حياة كريمة ووجود حكومة عراقية قوية ومستقلة وقطع الطريق امام اي تدخل خارجي يضر بمصالح امريكا وبسيادة العراق ويزعزع استقرار المنطقة”.

واضاف “وبالنسبة للعراق بشكل عام فإننا ندعم مطالب الشعب العراقي وينبغي ان يُقال لإيران، يكفي.. نحن نريد ان نكون جيرانا ونتمتع بعلاقات طيبة فقط”.

وقال هود “لا يجوز للقائد الاعلى للقوات المسلحة لدولة ان يسأل قاسم سليماني، على اي مرشح انتم راضون حتى يصبح رئيسا للوزراء؟لا الشعب العراقي ولا نحن ولا اي دولة تقبل هذا الامر..ينبغي ان يكون العراق دولة مستقلة ولا تصبح ساحة للمخططات واجندات اخرى على حساب سيادة العراق ومصالح شعبه”.

ويشهد العراق منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات مناهضة للحكومة ومطالبة باسقاط النظام السياسي وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد، حيث اسفرت عن مقتل المئات بينهم عناصر من الامن.