اعضاء الكونغرس يثيرون قضية يتفق عليها الحزبان إزاء الكورد

اعضاء في الكونغرس يثيرون ملف الكورد ويطالبون بمواصلة دعمهم

واشنطن (كوردستان 24)- طالب ثلاثة من أعضاء الكونغرس الامريكي، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة دعمها للكورد.

وقال حكيم جيفريز الذي يتزعم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب لكوردستان 24 إن على الولايات المتحدة أن تحافظ على “العلاقات الوثيقة” مع الكورد.

وكانت واشنطن قد عززتها علاقاتها بالكورد خلال الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014. وكانت قبل ذلك تحتفظ بعلاقات جيدة لكنها لم تكن كما هي الآن.

وقال جيفريز “من المهم أن تواصل امريكا الحفاظ على علاقة قوية ووثيقة مع الشعب الكوردي.. قاتلنا معاً وضحينا معاً” خلال الحرب ضد الارهاب.

وأضاف أن واشنطن تقدر تضحيات الكورد في الحرب ضد تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة من الاراضي العراقية والسورية.

الى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري ستيف شابوت لكوردستان 24 إن الكورد “حلفاء عظماء” للولايات المتحدة وتحملوا اعباء ثقيلة، مكرراً بذلك ما قاله الرئيس ترامب مراراً عن نظرته ازاء الكورد الذين حاربوا الارهاب بضراوة.

وأشار شابوت الى أن الكثير من المقاتلين الكورد سقط خلال المعارك ضد تنظيم داعش.

وأضاف شابوت “نحن بحاجة الى طمأنتهم من أننا (سنبقى) هناك أجلهم لأنهم كانوا هناك من أجلنا”.

ومضى يقول “يتعين على الولايات المتحدة التأكد من أن الشعب الكوردي لا يتعرض للتهديد من قبل أي دولة أخرى أو أي جهة او كيان”.

بدوره قال الجمهوري ستيف واتكينز وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لكوردستان 24 إن “العلاقة بين الكورد والولايات المتحدة مهمة للغاية”.

وتابع “أنا أحترم الشعب الكوردي الذي عملت معه على مر السنين… كنتُ هناك وكنت أشعر بالأمان” في اشارة الى قضائه بعض الوقت في كوردستان حيث امضى سنوات عديدة في مناطق عديدة من العراق بعد سقوط النظام السابق على يد الامريكيين عام 2003.

هذا وقال ستيفن مانسفيلد مؤلف كتاب “معجزة الكورد” لكوردستان 24 “إن احدى السمات المهمة بالنسبة للقضية الكوردية هنا في الولايات المتحدة هي أنها قضية يتفق عليها الحزبان” الديمقراطي والجمهوري.

وغالباً ما يتحدث مانسفيلد مع أعضاء الكونغرس حول المخاوف الكوردية.