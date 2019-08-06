شرطة نينوى :اعتقال 7 دواعش ايسر الموصل والاطاحة بعصابة متورطة بالسطو المسلح

اعلنت قيادة شرطة نينوى(مركزها الموصل) اليوم الثلاثاء ، عن القبض على 7 من ابرز ارهابيي داعش ايسر الموصل .

وقال الرائد مصطفى عمر لمراسلة (باسنيوز) ان ” القوات الأمنية في قيادة شرطة نينوى تمكنت من القبض على 7 عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين ومدربين للاطفال بعد اجبارهم على الانضمام لما كان يسمى باشبال داعش خلال سيطرة التنظيم الارهابي على مدينة الموصل “.

واضاف عمر ، ان ” القوات الامنية القت القبض عليهم في منطقة ايسر الموصل واقتادتهم الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي ” .

فی الاطار ، اعلنت شرطة نينوى القبض على عصابة من 3 أفراد متورطين بعمليات سطو مسلح.

وقالت المديرية في بيان : إن “قوة من مديرية مكافحة اجرام نينوى القت القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أفراد في حي الرسالة بالجانب الايمن وحي التأميم في الجانب الأيسر من الموصل قاموا بالسطو المسلح قبل اربعة اشهر على دار لاحد المواطنين وسرقة اموالهم ومصوغات ذهبية مع اجهزة موبايل عدد 7 “.