اعتقال 4 اشخاص يمارسون السحر والشعوذة ومعاشرة النساء الضحايا بالسليمانية

شفق نيوز/ القت شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء القبض على اربعة اشخاص يمارسون السحر والشعوذة ومعاشرة ضحاياهم من النساء في احياء مختلفة في مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني مسؤول لشفق نيوز، ان “امرأة قد قدمت شكوى الى مركز شرطة (كورد سات) ضد المدعو (ج، م، ح) اعتدى عليها جنسيا بعد ان ذهبت اليه لغرض اعمال السحر والشعوذة”، مشيرا الى ان المتهم بعد اخضاعه للفحص الطبي تبين انه قد مارس الجنس مع الضحية المشتكية.

واضاف المصدر ان المتهم اعترف على ثلاثة اخرين معه يمارسون الافعال ذاتها وقد تم القاء القبض عليهم، وهم المدعوون (ه، ع، ع)، و(م، ع، خ) و(أ، ح، ر)، مبينا ان اولئك اعترفوا ايضا بقيامهم بأعمال السحر والشعوذة ومعاشرة نساء وقعن ضحايا لدجلهم وشعوذتهم.

وتابع المصدر ان المتهمين الاربعة تم ايداعهم في الحبس وفق المادة 393 من قانون العقوبات العراقي وفق قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقضية.